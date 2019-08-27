Путин сообщил Эрдогану о новой поставке С-400 в Турцию

Президент России Владимир Путин сообщил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, что еще одна поставка российских комплексов С-400 по контракту с Анкарой прошла во вторник, 27 августа.

Ранее в турецком министерстве обороны заявили, что начался второй этап поставки элементов российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию. Первый этап поставки элементов этих ЗРК Анкаре прошел в июле.

Покупка новейших российских систем ПВО Турцией спровоцировала скандал между Анкарой и Вашингтоном: США требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа американская сторона не исключала возможность задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, однако в Анкаре не пошли на уступки, после чего участие Турции в программе F-35 было свернуто.