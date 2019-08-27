Редкое свинство: участники конкурса едва не порвали поросенка на Украине

Жители украинского села Забороль Волынской области едва не разорвали на части поросенка. Все произошло во время конкурса, организованного в честь празднования дня общины. Организаторы веселья объявили участникам гуляний, что любой, кто сможет поймать свинку, заберет ее с собой. Одного из поросят одновременно настигли две женщины и начали с силой тянуть в разные стороны, держа за лапы. Живой трофей визжал от боли на всю округу и едва не погиб, сообщает телеканал «ТСН».

Сотрудники правоохранительных органов, которых вызвали на место происшествия сердобольные граждане, зафиксировали факт жестокого обращения с животным. Сообщается, что хрюкающий приз существенно не пострадал, однако о его дальнейшей судьбе ничего не известно.