Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД: видео
Во время аварии с участие двух грузовых автомобилей пострадал один человек.
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На северо-востоке Москвы на МКАД столкнулись два грузовых автомобиля. В результате ДТП движения по трем полосам трассы оказалось заблокированным.
После столкновения кабина одного из транспортных средств загорелась. Кадры пожара были опубликованы в Сети.
По сообщениям пресс-службы столичного главка МЧС РФ, во время ДТП пострадал один человек. Его осматривают медики.