Минфин анонсировал новую модель формирования пенсий

Новую модель формирования пенсионных накоплений представят Министерство финансов РФ и Центробанк. Презентация новой системы формирования накопительных пенсий состоится через неделю. Ее разработчики решили отказаться от утвержденного ранее названия «Индивидуальный пенсионный капитал» (ИПК). Модель лишь основана на ранее разрабатывавшейся концепции ИПК, а в ее основу лег принцип «отказа от любых средств принуждения граждан к вступлению в систему».

Согласно заявлению замминистра финансов РФ Алексея Моисеева, накопления должны будут стать собственностью граждан. Все возможные выплаты в негосударственные фонды должны будут делать сами работники, отчисляя на это 6% своей заработной платы, сообщает ТАСС. За плательщиком остается право изменить ставку взносов и отказаться от их уплаты вовсе.

Ранее стало известно о том, что Пенсионный фонд России с 1 августа приступил к индексации выплат некоторым категориям работающих пенсионеров.

Пенсии будут пересчитывать индивидуально, исходя из размера заработной платы, количества накопленных баллов и даты оформления выхода на заслуженный отдых. Процедура автоматическая, никаких бумаг получателям выплат заполнять не придется, напоминают в ПФР.

Перерасчет коснется и тех, кому положены выплаты по инвалидности и потере кормильца. В последнем случае их пересчитают, только если пенсию назначали в прошлом году. Как и для работающих пенсионеров, размер индексации будет зависеть от дохода гражданина, стоимости его баллов и даты выхода на пенсию.