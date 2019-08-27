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Подмосковных водителей предупредят о передвижных камерах

Роман Захаров
15:19 27.08.2019
Московская область стала одним из первых регионов РФ, где водителей начали предупреждать о приближении к передвижным камерам фото и видеофиксации.
Подмосковных водителей предупредят о передвижных камерах
© Фото: ТРК Звезда

В Подмосковье устанавливают знаки, предупреждающие водителей о передвижных камерах фото и видеофиксации. До конца осени в Московской области появится 500 таких табличек.

Сейчас их двести, где именно они находятся, можно узнать на сайте областного Министерства транспорта.

Московская область стала одним из первых регионов, где водителей начали предупреждать о приближении к передвижным камерам.

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