Подмосковных водителей предупредят о передвижных камерах

В Подмосковье устанавливают знаки, предупреждающие водителей о передвижных камерах фото и видеофиксации. До конца осени в Московской области появится 500 таких табличек.

Сейчас их двести, где именно они находятся, можно узнать на сайте областного Министерства транспорта.

Московская область стала одним из первых регионов, где водителей начали предупреждать о приближении к передвижным камерам.