Фантастический пилотаж новейших истребителей Су-57 на МАКС-2019: впечатляющие кадры

Самолеты пятого поколения Су-57 исполнили фигуры высшего пилотажа в небе над Жуковским. В Подмосковье проходят демонстрационные полеты в рамках международного авиасалона МАКС-2019, который открылся сегодня.

Истребители продемонстрировали синхронность действий, выполняя сложнейшие фигуры и показывая зрителям все возможности новейшей техники.

В день открытия авиасалона в Жуковский прибыли президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган. Главы государств поприветствовали посетителей МАКС-2019, а затем отправились на просмотр статичной экспозиции и летной программы. В частности, Путин и Эрдоган осмотрели новейший российский истребитель пятого поколения Су-57.