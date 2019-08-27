Фантастический пилотаж новейших истребителей Су-57 на МАКС-2019: впечатляющие кадры
Полет самолетов пятого поколения Су-57 впечатлил гостей авиасалона МАКС-2019.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Leonid Faerberg, Globallookpress
Самолеты пятого поколения Су-57 исполнили фигуры высшего пилотажа в небе над Жуковским. В Подмосковье проходят демонстрационные полеты в рамках международного авиасалона МАКС-2019, который открылся сегодня.
Истребители продемонстрировали синхронность действий, выполняя сложнейшие фигуры и показывая зрителям все возможности новейшей техники.
В день открытия авиасалона в Жуковский прибыли президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган. Главы государств поприветствовали посетителей МАКС-2019, а затем отправились на просмотр статичной экспозиции и летной программы. В частности, Путин и Эрдоган осмотрели новейший российский истребитель пятого поколения Су-57.