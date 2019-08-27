Тонны грязи и камней: Владивосток переживает небывалый удар стихии

Владивосток оказался во власти тропического шторма. За несколько часов в городе выпала треть месячной нормы осадков. В одном из районов это привело к сходу селевого потока. Размокший грунт и крупные камни сползли на проезжую часть. Под угрозой обрушения оказались гаражи, которые находятся на возвышенности.

А вот одну из автомобильных парковок практически смыло. Тонны грязи накрыли сразу семь автомобилей, теперь они не подлежат восстановлению. В результате пострадал один человек.

Из-за подтопления улиц нарушено расписание общественного транспорта. Жильцы нескольких улиц остались без электричества из-за непрекращающегося ливня. В ближайшее время линии электропередачи должны перевести на резервное питание.

Сложная ситуация и в соседнем Хабаровском крае. Уровень воды в реке Амур превысил критическую отметку. В зоне подтопления более 50 домов и около двух тысяч дачных участков. В Комсомольске-на-Амуре началась эвакуация людей. Военные, спасатели и волонтеры круглосуточно наращивают дамбу вдоль береговой линии.