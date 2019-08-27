В Совбезе РФ обеспокоились планами США по размещению ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев выразил обеспокоенность планами Соединенных Штатов по размещению ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В рамках российско-малайзийских консультаций по безопасности в Куала-Лумпуре Патрушев встретился с главой Минобороны Малайзии Мохамадом Сабу, генеральным директором Совета национальной безопасности страны Енку Хамза Туан Матом, а также провел межведомственные консультации с участием представителей ряда министерств и ведомств.

«Обсуждалась также ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Николай Патрушев выразил обеспокоенность планами США по размещению ракет средней и меньшей дальности в АТР», - сообщила пресс-служба Совбеза России.

Ранее американский посол в России Джон Хантсман заявил, что США не собираются размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе. При этом он напомнил позицию Вашингтона относительно того, что «если системы этого класса оружия и потребуются, то, вероятнее всего, они будут размещены на первой цепи островов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а не в Европе».

Между тем глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия не станет давать симметричный ответ США, пока в Европе и Азии не появятся ракеты, которые нарушают ДРСМД.