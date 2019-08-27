Назван главный кандидат на должность премьер-министра Украины

Президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой на пост премьер-министра страны. Им может стать заместитель главы президентского офиса по экономическим вопросам Алексей Гончарук. Соответствующее предложение главы государства уже направлено парламенту.

По образованию Гончарук юрист, долгое время проработал управляющим партнером в одной из крупных юридических фирм, занимающихся улучшением инвестиционного климата на Украине. На работу в президентскую администрацию его привел руководитель офиса Андрей Богдан.

Ранее Гончарук занимал пост советника первого вице-премьера Степана Кубива и внештатного советника министра экологии в правительстве Арсения Яценюка, сообщает «Украинская правда». Решение по кандидатуре премьера не окончательное, Владимир Зеленский планирует провести еще ряд собеседований.