Барнаульский депутат объяснил появление C. C. Catch на юбилее жены

Депутат из Барнаула Владимир Попов рассказал «Звезде», как на дне рождения его супруги Марины выступила легендарная поп-исполнительница C. C. Catch (Каролина Мюллер). По словам Попова, он не имеет ни малейшего отношения к мероприятию и тем более к трате бюджетных средств.

Депутат заявил, что всем, что связано с праздником и выступлением артистки, занимались его дочери, которые хорошо зарабатывают и могут себе такое позволить.

«Мы так специально "хайпанули" и ради хохмы сделали это. Вся страна уже поняла», - заявил мужчина.

Также депутат рассказал, что даже к организации праздника не имел отношения, а дочери все делали сами, в том числе связывались с представителями C. C. Catch.

«Я же говорю, нет никаких бюджетных денег и отродясь их у меня не было. А то что касается "проплаты" - девчонки уже давно готовили такой подарок Марине (супруге - прим. ред.). Одна занимается бизнесом, вторая - в шоу-бизнесе», - рассказал Попов.

Таким образом, депутат опроверг появившуюся ранее в ряде региональных СМИ информацию, что средства на концерт были выделены якобы из бюджетных денег.