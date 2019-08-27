В Дагестане перевернулась «Газель» с 13 пассажирами
По предварительным данным, причиной случившегося могли стать отказавшие тормоза.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Дагестане произошло ДТП с участием пассажирской «Газели». Погибло два человека.
Травмы получили еще восемь человек, в числе которых оказались и дети. Все они доставлены в больницы с черепно-мозговыми травмами и переломами.
Происшествие случилось на участке дороги Махачкала - Хунзах. Всего в «Газели» находилось 13 человек. По предварительным данным, причиной случившегося могли стать отказавшие тормоза, вследствие чего водитель не справился с управлением и допустил переворот.