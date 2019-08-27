Путин и Эрдоган осмотрели новейший российский Су-57 на МАКС-2019

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели экспонаты, представленные на Международном авиакосмическом салоне в Жуковском, и в частности истребитель Су-57.

Главы государств провели во вторник, 27 августа, официальную церемонию открытия МАКС-2019, после чего отправились на просмотр статичной экспозиции и летной программы.

Ранее Путин уже выразил уверенность, что МАКС будет способствовать повышению конкурентоспособности отечественной авиакосмической отрасли. Он подчеркнул, что многие годы авиасалон знакомит специалистов с передовыми достижениями ученых, инженеров и конструкторов из России.

Напомним, МАКС-2019 стартует в подмосковном Жуковском во вторник, 27 августа. В этом году посетители увидят новейшие российские разработки в области авиации, в частности истребитель пятого поколения Су-57 и перспективный среднемагистральный лайнер МС-21.