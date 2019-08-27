В Facebook произошел масштабный сбой

В социальной сети Facebook произошел сбой. Многие российские пользователи сообщают, что в браузерах открывается лишь пустая страница.

Проблемы в работе социальной сети заметили в 21:40 по мск 26 августа, свидетельствуют данные портала Downdetector. В России это в основном коснулось жителей Москвы – в комментариях они часто жалуются, что вместо Facebook открывается «белая страница».

Сбои также заметили многие европейцы, сильнее всего он «ударил» по столице Великобритании Лондону. Жалуется на неполадки в соцсети и жители США, Канады, Мексики, некоторых стран Южной Америки.

Помимо сбоев в работе сайта в целом (на него указали 58% пользователей), наблюдаются проблемы со входом в аккаунты (33%). О неполадках при загрузке изображений сообщают 7% пожаловавшихся.