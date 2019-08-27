Компанию Johnson & Johnson оштрафовали на полмиллиарда за опиоидный кризис в США

Суд Оклахомы признал американскую компанию Johnson & Johnson (J&J) причастной к эпидемии опиоидной зависимости в США. Корпорацию обязали возместить ущерб в размере 572 миллионов долларов.

Дело против J&J завел прокурор штата. Компанию обвинили в разжигании так называемого опиоидного кризиса в США. Суд Оклахомы постановил, что корпорация продвигала на рынке обезболивающее, преуменьшая при этом риски привыкания к нему. При этом компания использовала в качестве продвижения навязчивую и агрессивную рекламу. Прокуроры уверены, что из-за этого за последние 20 лет от передозировки опиоидов в Оклахоме умерли около шести тысяч человек.

Сама корпорация свою вину не признает и намерена обжаловать вердикт. В компании заявили, что ее маркетинговая кампания была основана на научных исследованиях, а обезболивающие занимали небольшую долю рынка в штате.