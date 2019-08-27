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Путин и Эрдоган открыли авиакосмический салон МАКС-2019

Егор Левин
12:38 27.08.2019
После церемонии открытия президенты направились в зону полетов участников выставки для просмотра летной программы МАКС-2019.
Путин и Эрдоган открыли авиакосмический салон МАКС-2019
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган официально открыли Международный авиакосмический салон в подмосковном Жуковском.

«Рад приветствовать участников и гостей Международного авиационно-космического салона. И прежде всего, нашего дорого друга, президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана», - сказал Путин.

Президент отметил, что именно международное внимание к подобным мероприятиям позволяет России оставаться в числе флагманов авиакосмической отрасли. Также Путин рассказал о том, как авиасалону этого года удастся привлечь все возможные категории зрителей.

«Среди новаций, которые будут интересны и специалистам, и зрителям, - актуальные и перспективные разработки для беспилотных комплексов, для малой и деловой авиации, а также такие прорывные проекты в сфере гражданского авиастроения, как магистральный самолет МС-21, вертолеты Ми-38 и Ка-62», - уточнил российский лидер.

В заключение президент пожелал участникам и гостям МАКС-2019 успехов, плодотворных встреч и чистого неба над головой.

После церемонии открытия авиасалона президенты осмотрели часть представленной экспозиции. В частности, особого внимания глав государств удостоился истребитель пятого поколения Су-57. Затем они отправились на просмотр летной программы МАКС-2019.

Во время пребывания турецкого лидера в России Путин и Эрдоган планируют провести переговоры, в ходе которых обсудят вопросы сотрудничества Москвы и Анкары сразу в нескольких областях, в том числе и в военно-технической.

Ранее Путин уже выразил уверенность, что выставка будет способствовать повышению конкурентоспособности отечественной авиакосмической отрасли. Он подчеркнул, что многие годы МАКС знакомит специалистов с передовыми достижениями ученых, инженеров и конструкторов из России.

Напомним, МАКС-2019 стартует в подмосковном Жуковском во вторник, 27 августа. В этом году посетители увидят новейшие российские разработки в области авиации, в частности истребитель пятого поколения Су-57 и перспективный среднемагистральный лайнер МС-21.
 
 

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