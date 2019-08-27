Борисов рассказал, когда начнется производство лайнеров МС-21

Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов назвал возможную дату начала серийного строительства лайнеров МС-21. Он выразил надежду, что это случится в 2021 году.

Как отметил Борисов, в 2020 году планируется завершить процессы сертификации, что далее позволит приступить непосредственно к производству. Об этом вице-премьер заявил во время общения с журналистами на авиасалоне МАКС-2019.

Он также поделился, что ознакомился с экспонентами. К примеру, Борисова восхитили объемы работы, за которую взялись в Объединенной двигателестроительной компании, где сейчас разрабатывается двигатель ПД-14.

Ранее зампред российского правительства также рассказал, когда начнется серийное производство беспилотника «Охотник». По его словам, это не произойдет раньше 2024 года.