FT: российская компания пытается расторгнуть контракт на 35 Boeing 737 MAX

Лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис», которая является дочерним предприятием Ростеха, подала в суд в Чикаго иск против корпорации Boeing, чтобы расторгнуть контракт на покупку 35 самолетов 737 MAX. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на неназванный источник.

Утверждается, что причиной иска являются «небрежные действия и решения Boeing» не только при разработке самолета, но и при «утаивании критической информации». При этом отмечается, что Boeing якобы умышленно не раскрыл информацию о летной годности MAX своим клиентам, чтобы побудить их купить самолет.

Напомним, полеты Boeing 737 MAX были приостановлены в ряде стран, в том числе и в России, после двух катастроф с участием лайнера.

Первая произошла в октябре прошлого года с самолетом авиакомпании Lion Air. При крушении погибли 189 человек. В марте этого года сразу после взлета на землю рухнул Boeing, принадлежащий Ethiopian Airlines. Жертвами инцидента стали 157 пассажиров, включая двух россиян, сообщает The Wall Street Journal.