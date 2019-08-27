Танкисты ВСУ нанесли удар по Коминтерново на юге ДНР

Танкисты ВСУ нанесли удар по поселку Коминтерново на юге Донецкой народной республики. При этом танк произвел 20 выстрелов, тем самым отстреляв половину своего боекомплекта и нарушив все возможные условия перемирия сторон.

Выпущенные танком снаряды оказались осколочно-фугасными. В результате обстрела пострадали жилые дома в поселке: полностью разбило четыре жилища.

Ранее Коминтерново уже пострадало от боевых действий. Бойцы ВСУ совершили артиллерийский обстрел, в результате которого погибли два человека. Силовики произвели обстрел из 120-миллиметровых минометов и стрелкового оружия, БМП и автоматических станковых гранатометов.