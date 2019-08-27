На Украине заявили о заходе своего корабля в район российских учений
Утверждается, что малый разведывательный корабль «Переяслав» ВМС Украины возвращался с учений НАТО Agile Spirit из Грузии.
© Фото: Минобороны Украины
Малый разведывательный корабль «Переяслав» ВМС Украины заходил в зону учений Черноморского флота России. Об этом заявил заместитель главы штаба командования украинских Военно-морских сил по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко.
«Переяслав» возвращался с учений НАТО Agile Spirit, которые проводились в Грузии. Рыженко пояснил, что корабль украинских ВМС якобы вошел в зону российских учений, потому что «там не было никакой деятельности».
Он также добавил, что украинский корабль имел право заходить в район проведения учений, так как является военным и это разрешено международным правом.
Как отметил Рыженко, «Переяслав» сопровождали российские корабли.