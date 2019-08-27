На Украине заявили о заходе своего корабля в район российских учений

Малый разведывательный корабль «Переяслав» ВМС Украины заходил в зону учений Черноморского флота России. Об этом заявил заместитель главы штаба командования украинских Военно-морских сил по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко.

«Переяслав» возвращался с учений НАТО Agile Spirit, которые проводились в Грузии. Рыженко пояснил, что корабль украинских ВМС якобы вошел в зону российских учений, потому что «там не было никакой деятельности».

Он также добавил, что украинский корабль имел право заходить в район проведения учений, так как является военным и это разрешено международным правом.

Как отметил Рыженко, «Переяслав» сопровождали российские корабли.