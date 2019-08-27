Волкер не увидел угрозы свободе слова в Украине

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что свобода слова в Украине находится «в прекрасной форме». Последние события якобы показали, что в стране формируется открытая демократия, уверен он.

«Сегодня я не вижу угрозы свободе слова в Украине. Надеюсь, мы никогда этого и не увидим. Думаю, в Украине формируется открытая демократия», – считает спецпредставитель Госдепа.

Признаками «демократии» и того, что украинцы как будто бы получили возможность свободно выражать свое мнение, Волкер, в частности, назвал Майдан и президентские выборы 2019 года.

«Думаю, свобода слова в Украине - в прекрасной форме», - подытожил он в интервью украинскому телеканалу «Прямой».

Ранее депутат Верховной рады Украины Дмитрий Ярош посоветовал «заткнуть глотки» тем, кому важна свобода слова и кто озабочен нарушением прав человека. Он также поддержал обстрел из гранатомета редакции телеканала «112 Украина», который назвал «вражеским» СМИ.