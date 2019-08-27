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В Москве после ДТП на Бали скончалась известная тревел-блогер

Тамара Астапенкова
01:16 27.08.2019
С острова девушка была перевезена на родину, но российские врачи не смогли ее спасти.
В Москве после ДТП на Бали скончалась известная тревел-блогер
© Фото: ole_up, instagram

В Москве скончалась известная тревел-блогер Олеся Сацункевич, у который было больше 21 тысячи подписчиков в Instagram. В аварию она попала на Бали еще 11 августа. Девушка каталась на байке. В 04:00 по местному времени ее привезли в госпиталь, где врачи диагностировали сильный ушиб головы.

По сообщению, которое оставили друзья девушки на ее странице в Сети, в первые часы после аварии, Олеся приходила в сознание, но речь ее была бессвязной. Состояние россиянки ухудшалось, начался отек мозга. И друзья приняли решение перевезти пострадавшую в другую больницу. У Олеси произошло кровоизлияние в мозг, и она впала в кому. Врачи начали готовить пострадавшую к операцию, но из-за нестабильного состояния пациентки, были вынуждены отказаться от оперативного вмешательства.

В результате Олесю перевезли в Москву, где ее ждали квалифицированные нейрохирурги. Российские врачи провели все необходимые мероприятия по интенсивной терапии, но спасти девушку не смогли. О том, что Олеси Сацункевич не стало, говорится на ее странице в Instagram.

Ранее стало известно, что известная тревел-блогер Рейчел Джонс умерла за месяц до своего 30-летия при неясных обстоятельствах. Девушка училась в Университете штата Огайо на медсестру, но решила запустить свой блог о путешествиях и улетела из США в Индию, а затем в Мексику. Почему скончалась Рейчел ее поклонникам так и не сообщили.

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