На авиасалоне МАКС-2019 впервые представили вертолет с салоном в стиле Aurus

На авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском представили вертолет «Ансат» с салоном, выполненным в стилистике российского люксового автомобиля Aurus.

Вертолет впервые представил холдинг «Вертолеты России», входящий в госкорпорацию «Ростех». Проект дизайна для его салона создавался общими усилиями специалистов холдинга и Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института. В салоне расположены в общей сложности пять сидений для пассажиров - два с одной стороны и три с другой.

Напомним, МАКС-2019 стартует в подмосковном Жуковском во вторник, 27 августа. В этом году посетители увидят новейшие российские разработки в области авиации, в частности истребитель пятого поколения Су-57 и перспективный среднемагистральный лайнер МС-21.