Жена Петра Мамонова рассказала о его состоянии после операции

Жена актера и музыканта Петра Мамонова Ольга рассказала «Звезде» о текущем состоянии здоровья артиста. Женщина постоянно находится рядом с супругом и оказывает необходимую помощь.

«Его перевели в простую палату из реанимации. Следующая операция назначена через 30 дней. Неизвестно, будет ли он лежать в больнице, или отпустят домой. Не знаю пока», - рассказала Ольга Мамонова.

Напомним, 24 августа Петру Мамонову стало плохо. В это время он находился в деревне в 140 километрах от Москвы. Жена довезла его на машине до столицы, где артиста госпитализировали в реанимацию с инфарктом миокарда.

Петр Мамонов - известный рок-музыкант, актер, поэт и радиоведущий. Является основателем культовой группы «Звуки Му», появившейся в начале 1980-х годов. Снялся в фильмах «Такси-блюз» и «Остров» Павла Лунгина.