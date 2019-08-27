Тактаров прокомментировал заявления поклонника о краже телефона при попытке сфотографироваться

Житель Подмосковья обратился в полицию после кражи телефона. Мужчина утверждает, что это случилось в Москве на Солянском проспекте 25 августа во время его случайной встречи с российским актером Олегом Тактаровым.

По словам потерпевшего, он остановил случайных прохожих, чтобы те сфотографировали его с кинозвездой. После снимка у мужчины и артиста завязался диалог, а прохожие воспользовались моментом и ушли, забрав телефон с собой.

В то же время сам Олег Тактаров не припоминает подобного случая. В комментарии «Звезде» он рассказал, что 25 августа находился в телецентре, а оттуда направился на Казанский вокзал.

«Поклонники ко мне подходили на Казанском вокзале. Но никакого случая воровства не было», - объяснил он.

Актер также признался, что, когда к нему подходят поклонники с просьбой сфотографироваться, он им не отказывает, но соглашается только на селфи, чтобы не беспокоить посторонних.