Членистоногий корреспондент: крупный паук попал в прямой эфир в Великобритании

В Великобритании появился новый телегерой - паук. Причем специально в прямой эфир его не звали.

Ведущий одного из местных телеканалов брал интервью у городского чиновника, за спиной которого транслировалась запись с камеры городского видеонаблюдения. В один момент на ней появился карабкающийся по паутине паук.

Насекомое ползло по камере недолго. Ведущий стойко продолжил работу, никак не реагируя на произошедшее.

Позже сотрудники телекомпании извинились перед зрителями за небольшой конфуз и объяснили, что ничего не могли с этим поделать.