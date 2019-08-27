Борисов назвал дату начала производства ударных БПЛА «Охотник»

Заместитель председателя правительства России Юрий Борисов назвал дату старта производства ударного беспилотника «Охотник». По его словам, серийное создание БПЛА начнется после 2024 года.

Как сообщил Борисов, сейчас беспилотник успешно проходит испытания. Они должны продлиться два-три года, после чего речь пойдет о серийном производстве.

Напомним, свой первый полет «Охотник» совершил 7 августа. Тогда испытания проходили вместе с многофункциональным истребителем Су-30СМ. Кадры полета опубликовало Министерство обороны России.

«Охотник» выполнен по схеме «летающее крыло» с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметными для радиолокационных средств обнаружения. Оснащен БПЛА аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки.