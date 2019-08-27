МИД РФ прокомментировал сообщения об отказе в визе сенатору США

Американский сенатор Рон Джонсон, утверждающий, что ему якобы отказали в российской визе, даже не обращался за ней. Об этом заявили в МИД РФ.

В то же время в российском дипломатическом ведомстве отметили, что сенатор из США действительно находится в стоп-листе в ответ на включение туда представителей России. Как подчеркнули в МИД, сам Джонсон знает об этом уже давно.

Накануне сенатор-республиканец заявил, что правительство РФ отказало ему во въездной визе в Россию в составе двухпартийной делегации Конгресса США. В пресс-службе сенатора сообщили, что как председатель подкомитета по сотрудничеству в Европе и региональной безопасности комитета по иностранным делам сената Джонсон собирался провести консультации с «рядом российских должностных лиц, американских бизнесменов и организаций гражданского общества». Между тем в посольстве РФ в США сообщили, что Джонсон даже не обращался в дипломатическое представительство за визой и не информировал о своих намерениях посетить Россию.