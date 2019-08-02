Медведев прибыл на Курилы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетел на остров Итуруп южной группы Большой Курильской гряды.

Глава правительства прилетел на остров из Южно-Сахалинска, где в пятницу утром провел совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке. На Итурупе Медведев посетит ряд социальных и инфраструктурных объектов.

Отмечается, что это не первый визит российского премьер-министра в регион. Ранее Медведев приезжал на Итуруп в августе 2015 года. Тогда МИД Японии выразил протест из-за поездки главы правительства РФ.

Ранее российский премьер-министр заявил в ходе совещания на Сахалине, что общий размер субсидий Дальнему Востоку составит более 94 миллиардов рублей на три года. Медведев также сообщил, что подписал решение о внесении изменений в распределение денег, о выделении дополнительных средств.