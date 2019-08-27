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В центре Москвы горит жилое здание

Тамара Астапенкова
00:44 27.08.2019
Открытое пламя видно на шестом этаже дома
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

В центре Москвы, на улице Малая Дмитровка 25, произошло возгорание в одной из квартир жилого дома. На данный момент прохожие видят с улицы открытый огонь на шестом этаже здания.

По сообщению очевидцев, на место происшествия приехали оперативные бригады МЧС. Спасатели приступили к ликвидации возгорания.

По непроверенной информации, возможно, был слышен неопределённого характера хлопок.

Согласно сообщению ТАСС, возгорание жилого дома произошло на другой улице - Большая Дмитровка. На место ЧП прибыли 15 пожарных расчетов МЧС. Создан штаб пожаротушения. Подробности уточняются.

Ранее, в понедельник, в Москве горело здание Богородице-Рождественского женского монастыря. К тушению пожара были привлечены 11 единиц техники. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. По предварительной информации, жертв удалось избежать.

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