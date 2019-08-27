СМИ: Болтон посетит Беларусь в течение недели

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон собирается посетить Республику Беларусь уже на этой неделе. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на собственные источники.

Предполагается, что таким образом Вашингтон пытается смягчить отношения с Беларусью. Кроме того, в планах – улучшить экономические и дипломатические связи с этой страной для «большего влияния в долгосрочной перспективе».

В следующем месяце, пишет Foreign Policy, Беларусь также посетит заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл. На повестке встреч будет обсуждение дипломатического присутствия в государстве Соединенных Штатов, в том числе, взаимный обмен послами.

Ранее Болтон рассказал о своих планах посетить Украину. Чиновник планирует провести ряд встреч и переговоров, также его визит станет символом поддержки курса президента страны Владимира Зеленского.