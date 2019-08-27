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СМИ: Болтон посетит Беларусь в течение недели

Анна Касаткина
00:07 27.08.2019
Визит связывают с планами Вашингтона оказывать больше влияния на Минск в долгосрочной перспективе.
СМИ: Болтон посетит Беларусь в течение недели
© Фото: Evgeny ZUMAPRESS.com Globallookpress

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон собирается посетить Республику Беларусь уже на этой неделе. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на собственные источники.

Предполагается, что таким образом Вашингтон пытается смягчить отношения с Беларусью. Кроме того, в планах – улучшить экономические и дипломатические связи с этой страной для «большего влияния в долгосрочной перспективе».

В следующем месяце, пишет Foreign Policy, Беларусь также посетит заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл. На повестке встреч будет обсуждение дипломатического присутствия в государстве Соединенных Штатов, в том числе, взаимный обмен послами.

Ранее Болтон рассказал о своих планах посетить Украину. Чиновник планирует провести ряд встреч и переговоров, также его визит станет символом поддержки курса президента страны Владимира Зеленского.

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