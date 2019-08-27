Экс-президент Украины признался, что спит с пистолетом

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук спит с пистолетом на прикроватной тумбочке. По его словам, он постоянно чувствует необъяснимую угрозу.

Кравчук уточнил, что традиция спать с пистолетом стала еженощной, в противном случае он не может заснуть.

«Сейчас я чувствую не то что опасность, а какую-то угрозу. Я даже не могу ее объяснить. Вот я ложусь спать и у меня на тумбочке всегда со мной мой пистолет. Всегда. Я уже привык к этому», – признался он в интервью NewsOne.

Экс-президент отметил, что осознает бесполезность пистолета в случае, если с ним серьезно решат расправиться, однако оружие его «успокаивает». Кравчук также вспомнил случай покушения на него в Харькове в 1991 году: тогда его, подставившись, защитил от удара ножом телохранитель.

Ранее политик раскритиковал команду действующего президента Украины Владимира Зеленского и его самого. Кравчук считает, что они не придают никакого значения своим публичным высказываниям.