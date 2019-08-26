Посадка новейшего истребителя на авианосец от первого лица: кадры из кабины F-35

Пилот F-35 снял посадку на авианосец типа «Королева Елизавета» при помощи специальной камеры с дисплеем, установленной на шлеме.

Как сообщает портал The Drive, дисплей спроецировал изображения с камер, распределенных по внешней стороне истребителя, в шлем пилота. Так, испытатель может видеть свою посадку как бы со стороны. Помимо кадров с камер, дисплей отображает и выходную мощность подъемного вентилятора, и механизм поворотного сопла. Между тем не уточняется, где и когда именно видео было снято.

Впервые истребители-бомбардировщики F-35B приземлились на палубу крупнейшего военного корабля Великобритании HMS Queen Elizabeth («Королева Елизавета») в сентябре 2018 года.