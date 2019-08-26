Порошенко пообещал поднять флаг Украины над Донецком

Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в том, что над Донецком будет поднят украинский национальный флаг. Так политик поздравил его жителей с Днем города.

«Уверен, придет время, и над городом будет гордо поднят украинский флаг!» - написал Порошенко под постом с поздравительным видео в своем Facebook.

Между тем бывший президент Украины ранее также своеобразно поздравил с Днем города и Севастополь. По мнению Порошенко, украинский трезубец появился в Крыму намного раньше, чем российский триколор. Напомним, Крым и Севастополь вошли в состав РФ после референдума в 2014 году, на котором жители полуострова изъявили желание о воссоединении.