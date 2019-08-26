Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Крымская лихорадка обрушилась на Ставрополье

Егор Левин
09:23 26.08.2019
Около шести тысяч человек обратились с жалобами на укусы с начала 2019 года, и половина из них - дети.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Ставропольском крае зафиксировали вспышку смертельно опасного заболевания. Диагноз «крымская геморрагическая лихорадка» поставили уже 38 местным жителям. Распространение заболевания стало результатом атаки клещей на регион.

Лихорадка охватила Ставрополь и 12 районов края. Около шести тысяч человек обратились с жалобами на укусы с начала 2019 года, и половина из них - дети.

В Роспотребнадзоре сообщают, что ситуация тем не менее не вышла из-под контроля, так как специалисты постоянно проводят обработку территорий и уничтожение насекомых. Пострадавшим от их укусов помощь оказывается незамедлительно и на месте, что позволяет избежать смертельных случаев в регионе.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата26.08.2019, 05:15
Танки, вертолеты, «Грады» и десант: кадры масштабных тактических учений на «Селенге-2019»
Дата25.08.2019, 16:23
«Дурацкий поступок»: глава IIHF об истории с кокаином у Кузнецова
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата26.08.2019, 08:36
Мантуров заявил об утверждении требований к ПАК ДА
Дата25.08.2019, 15:54
Самолет, тягач и «полуторки»: видео редчайших артефактов, найденных в Арктике
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
09:23 В стране и мире
Видео
Крымская лихорадка обрушилась на Ставрополье
09:18 Вопросы истории
Самая смертоносная атака акул: СМИ рассказали о нападении хищников на крейсер ВМС США
08:36 ОПК
Мантуров заявил об утверждении требований к ПАК ДА
08:00 В стране и мире
В Якутии сотрудник полиции скрылся с табельным оружием
07:34 Спорт
Видео
Фанат ралли выпал на трассу во время гонки и чудом остался в живых: видео
События дня
События дня
МАКС-2019
Пожары в Сибири
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Гонщик на огромной скорости упал на трассе и потерял память
Кто приезжает в Москву: составлен портрет столичного туриста
Видео
Гигантский паук-охотник шокировал пассажиров машины в Австралии: видео
Ученые рассказали, как уменьшить вред от смартфона
Это рекорд: боец ММА победил соперника за 11 секунд
Видео
Свадебные тягачи проехали по Красноярску: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.