Крымская лихорадка обрушилась на Ставрополье

В Ставропольском крае зафиксировали вспышку смертельно опасного заболевания. Диагноз «крымская геморрагическая лихорадка» поставили уже 38 местным жителям. Распространение заболевания стало результатом атаки клещей на регион.

Лихорадка охватила Ставрополь и 12 районов края. Около шести тысяч человек обратились с жалобами на укусы с начала 2019 года, и половина из них - дети.

В Роспотребнадзоре сообщают, что ситуация тем не менее не вышла из-под контроля, так как специалисты постоянно проводят обработку территорий и уничтожение насекомых. Пострадавшим от их укусов помощь оказывается незамедлительно и на месте, что позволяет избежать смертельных случаев в регионе.