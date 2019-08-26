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Российский космонавт установил рекорд при ручной перестыковке корабля к модулю МКС

Егор Левин
08:27 26.08.2019
Проводивший процедуру космонавт смог использовать минимально возможное количество топлива.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Роскосмос

Российский космонавт Александр Скворцов во время перестыковки корабля «Союз МС-13» использовал минимально возможное количество топлива. Маневр совершался с целью освободить один из модулей Международной космической станции для корабля, который доставит на нее робота Федора.

По данным руководителя полета российского сегмента МКС Владимира Соловьева, достижение Скворцова является рекордным. Также он сообщил, что космонавтам придется частично заменить станционное оборудование. Оборудование корабля полностью исправно. Слова Скворцова передает «Интерфакс».

Напомним, ранее корабль «Союз», на борту которого находится робот Федор, проходил штатное сближение с МКС, но на последнем этапе произошли ранее не встречавшиеся колебания, ставшие причиной неудачи. После этого экипажу корабля «Союз МС-13», состоящему из россиянина, американца и итальянца, пришлось в ручном режиме совершать перестыковку с целью освободить один из модулей МКС для повторного захода корабля с роботом.

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