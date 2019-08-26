Нажал на газ: в Санкт-Петербурге водитель провез на капоте полицейского, решившего проверить его документы

В Санкт-Петербурге молодой человек провез полицейского на капоте своего автомобиля, а после попытался скрыться с места нарушения. Инцидент произошел возле одного из местных отделов полиции.

Водитель припарковался, и в этот момент к нему с целью проверки документов подошел правоохранитель. По его словам, молодой человек был в нетрезвом состоянии и в ответ на просьбу предоставить водительские права нажал на педаль газа. Так инспектор оказался на капоте автомобиля, спрыгнуть с которого смог только через несколько десятков метров. Полицейский при этом не пострадал.

Нарушителя позже задержали во дворе жилого дома. Им оказался 21-летний молодой человек. В данный момент его обвиняют в нарушениях по двум административным статьям, а также проверяют обстоятельства инцидента в соответствии с уголовной статьей о применении насилия в отношении представителя власти.