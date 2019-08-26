Израиль сообщил о пуске ракет из сектора Газа

Израильская система ПРО «Железный купол» уничтожила ракеты, которые, предположительно, были выпущены из сектора Газа.

В нескольких населенных пунктах сработали сирены тревоги, в частности, под удар попал город Сдерот, где как раз во время атаки проходил музыкальный фестиваль.

«Были зафиксированы пуски трех ракет из сектора Газа в сторону Израиля. Две из них были перехвачены», - отмечается в заявлении Армии обороны Израиля.

Третья ракета упала в пустыне вдали от города и не нанесла никакого ущерба инфраструктуре или постройкам.

В ответ на эту атаку Тель-Авив нанес ответный удар по позициям группировки ХАМАС в секторе Газа. Уничтожены несколько военных объектов, в том числе офис одного из командиров.