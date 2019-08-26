«Союз МС-13» с экипажем перестыковался к другому модулю МКС для приема робота Федора

Пилотируемый корабль «Союз МС-13» с экипажем отчалил от Международной космической станции и совершил перестыковку на другой ее модуль с целью освобождения порта для корабля «Союз МС-14» с российским роботом Федором на борту.

Экипаж «МС-13» состоит из россиянина Александра Скворцова, итальянца Луки Пармитано и американца Эндрю Моргана. Отстыковку от МКС провел в ручном режиме российский космонавт. В этот момент все находившиеся на борту корабля были одеты в скафандры «Сокол» для обеспечения большей безопасности. «Союз МС-13» причалил к модулю «Поиск».

Повторная стыковка «Союз МС-14» с роботом Федором планируется на 6 часов 12 минут 27 августа. Роскосмос показал перестыковку управляемого Скворцовым космического корабля в прямом эфире.

Напомним, корабль «Союз», на борту которого находится робот Федор, проходил штатное сближение с Международной космической станцией, но на последних 200 метрах произошли ранее не встречавшиеся колебания, ставшие причиной неудачи.