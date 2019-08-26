В Росстате раскрыли соотношение мужчин и женщин в России

В Росстате рассказали о пропорции мужчин по отношению к женщинам в России. По данным ведомства, в 2019 году на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины.

Сообщается, что подобная пропорция сохраняется по всей России, кроме Чукотки, где соотношение обратное – на 1 тысячу мужчин 956 женщин. Доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев спрогнозировал, что ситуация останется неизменной вплоть до 2036 года, и связано это с высокими рисками смертности мужчин.

По словам специалиста, изначально количество новорожденных мальчиков и девочек примерно одинаково, однако с течением времени все меняется. Слова Тимофеева передает РИА Новости.

С возрастом соотношение изменяется в пользу женщин, и к 60 годам на одного мужчину приходится две женщины.