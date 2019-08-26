Аптеки и госуслуги: «Почта России» хочет превратить отделения в «центры притяжения»

«Почта России» попросила почти 85 млрд рублей на преобразование своих отделений. Из-за повсеместного распространения электронной почты их предлагается частично переориентировать на предоставление социальных, образовательных, медицинских, коммерческих и других услуг.

Соответствующее предложение госкомпания уже направила на согласование в Минфин и Минкомсвязи. Предполагается, что так называемые «Центры притяжения» создадут в населенных пунктах, где проживает до 20 тысяч человек (то есть это затронет порядка 80% всех отделений). В обновленных офисах будут продавать лекарства и другие товары, оказывать государственные, социальные, медицинские, образовательные и финансовые услуги.

Полученные из казны средства «Почта России» собирается направить на техническую модернизацию и оснащение, капитальный ремонт, а также на расширение площадей. Кроме того, пишут «Известия», будут созданы новые виды отделений, например, передвижные.

В 2019 году в «Почте России» отчитались о рекордном объеме прибыли и рассказали о намерении повысить зарплаты сотрудникам. По словам главы компании Николая Подгузова, высоких показателей удалось достичь именно благодаря выполнению отделениями социальных функций.