ВКС произведут не менее 20 вылетов для тушения лесных пожаров в Сибири

Военно-транспортные Ил-76 начали вылеты для тушения очагов лесных пожаров в Красноярском крае после ночного перерыва. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

«Самолеты Ил-76 после ночного перерыва вновь начали вылеты из аэропорта Красноярска для тушения пожаров. На данный момент восемь самолетов провели сброс, девятый и десятый находятся в воздухе», - сказал он.

При этом военачальник отметил, что всего запланировано произвести не менее 20 вылетов.

Оперативный штаб по тушению пожаров создан в Красноярском крае по указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу. Оказывать помощь в устранении чрезвычайной ситуации будет специальная авиационная группировка из десяти самолетов Ил-76 и десяти вертолетов военно-транспортной авиации ВКС РФ.

Все самолеты оборудованы выливными авиационными приборами ВАП-2 емкостью 42 тонны.

Привлекаемые экипажи ВТА ВКС России имеют специальную подготовку и неоднократно выполняли задачи по тушению природных пожаров в различных регионах России.

Лесные пожары в России в настоящее время полыхают на площади около трех миллионов гектаров. В четырех регионах в связи с этим - в Иркутской области, Красноярском крае, республиках Саха (Якутия) и Бурятия - введен режим ЧС.