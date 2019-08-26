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СМИ: Трамп предлагал сбрасывать ядерные бомбы на ураганы

Анна Касаткина
05:36 26.08.2019
Идея американского президента не получила продолжения в публичном пространстве.
СМИ: Трамп предлагал сбрасывать ядерные бомбы на ураганы
© Фото: Ron Sachs ZUMAPRESS.com Globallookpress

Президент США Дональд Трамп неоднократно предлагал чиновникам Министерства национальной безопасности (МНБ) изучить возможность использования ядерных бомб для борьбы с ураганами. Об этом сообщили американские журналисты со ссылкой на собственные источники.

По словам информаторов, во время одного из совещаний в Белом доме Трамп задавался вопросом, почему нельзя сбросить бомбу в центр урагана и таким образом предотвратить его. Докладывавший в тот момент чиновник был «сбит с ног» подобным предложением, а остальные люди в зале «поражены».

«Трамп также высказал эту идею в другом разговоре с высокопоставленным чиновником администрации. Записка МНБ от 2017 года описывает вторую беседу, в ходе которой Трамп поинтересовался, должна ли администрация бомбить ураганы, чтобы помешать им ударить по родине», – пишет издание Anxios.

При этом уточняется, что во второй раз американский лидер не использовал слова «ядерные» по отношению к бомбам. Издание также добавляет, что идея имела место в начале президентства Трампа, никогда не озвучивалась официально и в целом «ни к чему не привела». В Белом доме комментировать подобные высказывания Трампа отказались.

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