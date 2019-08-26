Это внутреннее дело: РФ ответила Норвегии на претензии о Севморпути

Старший советник посольства РФ в Осло Владимир Исупов прокомментировал заявления официальных лиц Норвегии относительно проверки Северного морского пути (СМП). Дипломат подчеркнул, что Норвегия никоим образом не причастна к проработке Севморпути и этот вопрос остается внутренним делом российской стороны.

«Норвегия, насколько можно судить, присматривается к возможностям, которые постепенно будут открываться по мере обустройства трассы, но остается при этом сторонним наблюдателем», - сказал Исупов.

Дипломат также отметил, что трасса Севморпути проходит исключительно в пределах российских территориальных вод, поэтому остров Шпицберген остается вне рамок СМП.

Таким образом в посольстве прокомментировали заявления главы МИД Норвегии Ине Мари Эриксон Серейде, которая ранее заявила, что Осло якобы предполагает провести проверку Северного морского пути на соответствие экологическим стандартам.

«Насколько я вижу, у СМП есть серьезные проблемы в отношении всего: от поисково-спасательных работ и недостаточной инфраструктуры на всем протяжении трассы до крайне сурового климата. Это сильно усложняет задачу сделать этот маршрут выгодным и коммерчески успешным, как многие того хотели бы», - приводит слова главы МИД Норвегии «Известия».

При этом политик подчеркнула, что в Осло не рассматривали возможность предоставлять порты Шпицбергена в рамках СМП. До этого звучали мнения российских экспертов, что порты острова могут быть удобны и задействованы для Севморпути.