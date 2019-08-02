В центре Бангкока прогремели семь взрывов

В Бангкоке прогремели сразу семь взрывов. От подрывов пострадал центр столицы Таиланда, в настоящий момент известно о двух пострадавших.

Временной промежуток между взрывами составил около 7 минут. Звук первых трех детонаций раздался в 05.00 часов по местному времени в районе Прату Нам, при этом два подрыва произошли в нескольких сотнях метрах от первого, в холле местной гостиницы.

Именно при первом взрыве и пострадали люди: ими оказались дворники, убиравшие улицу – взрывное устройство было спрятано в куче сухих листьев. Оба пострадавших получили легкий вред здоровью.

Через несколько часов сработали еще несколько устройств под станцией метро «Чонгнонси», в районе расположения офисов зданий и посольств, в том числе российского. При этом никто не пострадал. А еще через полтора часа раздались новые взрывы, на этот раз в районе улицы имени короля Рамы Девятого, возле правительственных зданий. После этого правоохранительные органы выпустили обращение, в котором призвали местных жителей и туристов оставаться дома и без необходимости не покидать свои квартиры. Об этом сообщает телеканал Nation TV.

Отметим, что подрывы произошли рядом с местом проведения встреч стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в том числе Восточно-Азиатский саммит и региональный саммит по безопасности, в котором участвует также и делегация из России.