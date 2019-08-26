В Афганистане у генконсульства Пакистана прогремел взрыв

Самодельное взрывное устройство сработало у здания генерального консульства Пакистана в городе Джелалабаде, являющимся административным центром провинции Нангархар в Афганистане.

«Самодельное взрывное устройство взорвалось у здания нашего Генерального консульства в Джелалабаде. Все пакистанские сотрудники находятся в безопасности», - сообщил на своей странице в Facebook официальный представитель МИД Пакистана Мухаммед Фейсал

По предварительным данным, пострадали полицейский и два посетителя. Сотрудники консульства находятся в контакте с властями Афганистана для обеспечения усиленной охраны персонала и обеспечения безопасности помещений.

Ранее сообщалось, что в мае, в центре Кабула прогремел взрыв при нападении на правительственное здание. В результате инцидента погибли более 10 человек. В июле, в городе Газни, при взрыве погибли не менее 12 человек, и еще 43 получили ранения. А в середине августа, в афганской столице, погибли 63 человека и 180 получили ранения после взрыва на свадьбе.