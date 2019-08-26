В Британии уничтожили знаменитое граффити Бэнкси о Brexit

В Великобритании закрасили одну из самых известных работ уличного художника Бэнкси. Со стены дома в английском городе Дувр пропала картина, посвященная брекситу.

Рисунок изображал рабочего, сбивающего одну из звезд с флага Евросоюза. Он появился на стене дома в мае 2017 года и стал одной из главных достопримечательностей портового городка. По словам местных жителей, приезжие и туристы часто проявляли интерес к граффити.

В выходные 25 и 26 августа рабочие обнесли здание строительными лесами и закрасили произведение уличного искусства белой краской. Кому принадлежала инициатива избавления от граффити – неизвестно. В 2017 году владельцы здания рассматривали различные варианты того, как поступить с художественной работой: сохранить ее, удалить либо продать, напоминает CNN.

Ранее сообщалось, что Бэнкси с помощью стрит-арта обыграл тему брексита в Лондоне. Он изобразил тематический рисунок на одной из дверей в аэропорту Хитроу.