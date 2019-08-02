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Опубликовано видео с места смертельного ДТП с автобусом под Ставрополем

Кристина Волкова
06:43 02.08.2019
Трагедия произошла в ночь на 2 августа на 420-м километре дороги Астрахань - Элиста – Ставрополь.
© Видео: УГИБДД ГУ МВД РОССИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ © Фото: УГИБДД ГУ МВД РОССИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

Опубликованы кадры с места ДТП под Ставрополем, где столкнулись рейсовый автобус с грузовиком. В результате происшествия погибли пять человек, еще 18 пострадали.

Трагедия произошла в ночь на 2 августа на 420-м километре дороги Астрахань - Элиста – Ставрополь в Апанасенковском районе. По предварительным данным один из водителей выехал на встречную полосу из-за усталости.

«Пять человек погибли, 14 человек получили ранения различной степени тяжести. Они доставлены в больницу Апанасенковского района, где им оказывается медицинская помощь», - заявил заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю Александр Ткаченко.

На данный момент продолжается расследование, выясняются обстоятельства случившегося.

© УГИБДД ГУ МВД РОССИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
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