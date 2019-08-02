Опубликовано видео с места смертельного ДТП с автобусом под Ставрополем
Трагедия произошла в ночь на 2 августа на 420-м километре дороги Астрахань - Элиста – Ставрополь.
© Видео: УГИБДД ГУ МВД РОССИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ © Фото: УГИБДД ГУ МВД РОССИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
Опубликованы кадры с места ДТП под Ставрополем, где столкнулись рейсовый автобус с грузовиком. В результате происшествия погибли пять человек, еще 18 пострадали.
Трагедия произошла в ночь на 2 августа на 420-м километре дороги Астрахань - Элиста – Ставрополь в Апанасенковском районе. По предварительным данным один из водителей выехал на встречную полосу из-за усталости.
«Пять человек погибли, 14 человек получили ранения различной степени тяжести. Они доставлены в больницу Апанасенковского района, где им оказывается медицинская помощь», - заявил заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю Александр Ткаченко.
На данный момент продолжается расследование, выясняются обстоятельства случившегося.