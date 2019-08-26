В России могут ввести схему дистанционного обжалования установления инвалидности

Заместитель министра труда и соцзащиты РФ Григорий Лекарев сообщил, что Минтруд разрабатывает схему, которая позволила бы дистанционно обжаловать решение медико-социальной экспертизы (МСЭ) по установлению инвалидности.

«Мы хотим разработать такую систему, которая бы позволяла принимать решения по обжалованию МСЭ дистанционно, с использованием информационных технологий», - пояснил замминистра.

Лекарев также добавил, что вопрос о дистанционном обжаловании решения главного бюро МСЭ будет особенно актуален для людей, которые далеко живут от Москвы и не могут лично подъехать в федеральное бюро.

Замминистра отметил, что этот проект – задача для министерства на перспективу, и пока точный срок внедрения дистанционного обжалования решения МСЭ пока неизвестен. Но Лекарев уточнил, что эта услуга должна быть доступна любому гражданину, проживающему в любой точке России.

«Фактически будет выстроен диалог между главным бюро, в котором будет организован прием гражданина, и федеральным бюро» - приводит слова замминистра РИА Новости.

Ранее стало известно, что правительство РФ приняло постановление, упрощающее процедуру получения инвалидности. Нововведение предусматривает, что теперь все необходимые документы будут передаваться от учреждений МСЭ в больницы в электронном виде без участия гражданина. Предполагается, что подобные меры позволят существенно сократить время принятия решения по установлению инвалидности.