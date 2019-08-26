Российский космонавт вручную освободит причал на МКС для корабля с роботом Федором

Российский космонавт Александр Скворцов вручную проведет перестыковку пилотируемого корабля «Союз МС-13» со служебного модуля «Звезда» на малый исследовательский модуль «Поиск» Международной космической станции (МКС). Операция проводится для освобождения стыковочного узла для беспилотного корабля «Союз МС-14» с роботом Федором на борту.

Выполнение задачи намечено на утро 26 августа. Предполагается, что перестыковка займет около 25 минут.

«Расчетное время отделения "Союза МС-13" от модуля "Звезда" - 06:34 мск, стыковка к "Поиску" - в 06:59 мск», – сообщили в «Роскосмосе».

Итальянский астронавт Лука Пармитано и его коллега из США Эндрю Морган также примут участие в операции для исключения возникновения чрезвычайных ситуаций. К модулю «Звезда» 27 августа должен будет пристыковаться «Союз МС-14». Это будет вторая попытка доставить робота Федора на МКС: первая закончилась неудачей из-за технических неполадок.