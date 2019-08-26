Вступил в силу второй пакет санкций по «делу Скрипалей»

Второй пакет санкций, который США ввели против РФ по «делу Скрипалей», вступает в силу 26 августа, в понедельник, после публикации документа в электронной базе Федерального реестра (сборник официальных документов американского правительства).

Новые ограничения были введены из-за того, что Москва якобы не предоставила требуемых гарантий в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. в рамках закона Соединенных Штатов.

Напомним, первый пакет антироссийских санкций был введен год назад, в августе 2018 года. Тогда под запрет попали поставки РФ продукции двойного назначения, за некоторым исключением.

На этот раз ограничительные меры включат в себя противодействие Вашингтона предоставлению займов, оказанию финансовой и технической поддержки России международными финансовыми организациями, такими как Всемирный банк или Международный валютный фонд.